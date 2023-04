Dem »Guardian« zufolge soll die gesamte Pferdesammlung von Elizabeth II. umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro wert sein. Einige habe die Königin zu Lebzeiten selbst veräußert, andere habe ihr Sohn Charles als Teil seines Erbes versteigern lassen, hieß es.

Buckingham Palast spricht von »persönlichen Geschenken«

Insgesamt habe die Queen im Laufe von 15 Jahren von mehreren muslimischen Prominenten 41 Rennpferde geschenkt bekommen, heißt es in dem Bericht. Neben dem Emir von Dubai soll demnach das Oberhaupt der Ismaeliten, Karim Aga Khan IV., den Royals fünf Pferde übergeben haben. Darunter ist auch Estimate, das Pferd, das 2013 den Gold Cup beim berühmten Pferderennen in Ascot gewann – und damit der Queen als erster amtierenden Monarchin in der Geschichte des Rennens den Sieg bescherte.