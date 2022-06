Wer sich derzeit durch die sozialen Netzwerke scrollt, wird vermutlich auf das eine oder andere Kinderfoto stoßen, das zum Vatertag gepostet wurde. In vielen Ländern wird der Tag am heutigen Sonntag gefeiert, unter anderem in Großbritannien. Und so lässt es sich auch einer der bekanntesten Papas des Landes nicht nehmen, einen Fotogruß zu schicken.