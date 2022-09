God save the Queen!

Eine letzte Hymne an die verstorbene Queen.

Am Buckingham Palast trotzten die Menschen die ganze Nacht dem Wetter; es regnete in Strömen, aber das Gefühl, beisammen sein zu wollen, um ihrer Königin zu gedenken, war stärker.

Sarah, Einwohnerin

»Ich fand es einfach zwingend, hierher zu kommen. Queen Elizabeth spielte einfach so eine starke Rolle im Leben von uns allen. Sie repräsentierte das Land: Es ist schwer, es sich ohne die Queen vorzustellen.«

Theresa Smith, Einwohnerin

»Sie war ein Vorbild für so viele Menschen, für so viele Menschen: altmodische Werte, alles, was wir uns jemals hätten wünschen können und noch mehr.«

Heenal Raichura, Einwohnerin

»Glücklicherweise konnte sie noch ihr Platinjubiläum feiern. Als britische Bürger sind wir alle stolz auf sie, weil sie so viel für die britische Gesellschaft getan hat. Sie wird sehr fehlen.«

Priti Jinghan, Einwohnerin

»Sie hatte einen Einfluss über alle Generationen hinweg: auf die alte Generation, uns, und die meiner Töchter.. Wie wird man sich an sie erinnern? Bescheidenheit, Respekt, Würde, die altmodischen Werte, die sie in die moderne Gesellschaft eingebracht hat. Und ich hoffe, dass die Menschen das in Ehren halten und in der Zukunft bewahren. «

Sogar die Londoner Taxifahrer ehrten die Queen mit einer Schweigeminute – die schwarzen Cabs standen in einer Reihe vor dem Buckingham Palast.

Maxwell, Taxifahrer

» Da ich selbst aus London stamme, bin ich natürlich mit der Königin aufgewachsen - jeder ist mit ihr aufgewachsen. Also ist irgendwie so, als ob die Oma stirbt. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass Prinz Philip früher Taxi in London gefahren ist. Er fuhr mit den Sicherheitsleuten in London herum. Auf diese Weise haben wir eine Verbindung zur königlichen Familie. So zeigen wir einfach unseren Respekt.«

Mit einer schlichten Tafel an den Toren vom Buckingham Palast hatte das Königshaus am Abend mitgeteilt, dass Queen Elizabeth II. am Donnerstag-Nachmittag "friedlich in Balmoral gestorben« sei. Dem Tod der Queen folgt ein strikt festgelegtes Zeremoniell. Für die kommenden zehn Tage wurde genau festgelegt, was wann passiert .