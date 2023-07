»Herr Jauch hat recht«

In der »Gala« hat Jauch in dem Fall bereits eine Gegendarstellung erwirkt, in der er klarstellt: »Zu keinem Zeitpunkt war ich mit den Brüdern Kaulitz in Berliner Technoklubs unterwegs.« Und die Redaktion merkt an: »Herr Jauch hat recht.« Zuvor hatte die »Gala« berichtet, die Brüder wären »öfters mit Moderator Günther Jauch … in Berliner Technoklubs unterwegs«. »Da hat er eine ganz neue Seite von sich gezeigt. Er ist ein richtiger Womanizer und hatte immer ein paar Mädels um sich.‹«, werden die Brüder dort zitiert.