Guido Maria Kretschmer "Im Moment lebe ich auf einer Baustelle"

Herumstehende Kartons, fehlendes Internet oder Behördengänge: Ein Wohnortwechsel bedeutet oft auch eine Menge Stress. Diese Erfahrung macht nun auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Der 54-Jährige ist kürzlich von Berlin nach Hamburg gezogen.

In seiner Villa im Stadtteil Blankenese ist es einem Bericht der "Gala" zufolge noch nicht so richtig gemütlich. "Da wird noch mächtig gehämmert! Im Moment lebe ich auf einer Baustelle", sagte Kretschmer dem Magazin. "Aber mein Arbeitszimmer ist schon fertig eingerichtet, auch mein Schreibtisch steht schon."

Ein Unterschied zu Berlin ist ihm offenbar schon aufgefallen: Die erste Frage sei oft nicht "Wie geht es Ihnen?". Stattdessen wolle man, das zumindest ist Kretschmers Eindruck, etwas anderes wissen: "In Hamburg ist die erste Frage immer 'Wo leben Sie?' Wenn man dann sagt, dass man in Blankenese wohnt, ist die zweite Frage: 'Wo da genau?' Das ist schon lustig."

Sein Haus in Berlin stehe nun zum Verkauf. "Ich hoffe, dass sich da auch die richtigen Leute finden." Kretschmer hatte der "Gala" zufolge in den vergangenen zehn Jahren mit seinem Mann Frank und drei Hunden in einer Jugendstil-Villa in Berlin gewohnt. Sie stehe nun für 3,5 Millionen Euro zum Verkauf.