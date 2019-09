Der Ausrutscher der Woche...

... unterlief Gwyneth Paltrow. Dabei ist die Schauspielerin eigentlich für ihren Perfektionismus bekannt. Paltrow trat in der "Today"-Show auf. Als die Moderatorin die zweifache Mutter fragte, wie das Leben mit zwei Teenagern sei, war Paltrows Mund schneller als der Schimpfwortpieper im US-Fernsehen.

"Teenager sind die Besten", sagte die 47-Jährige. Als Jugendliche würden die Kinder langsam sie selbst werden - witzig, intelligent und leidenschaftlich bei bestimmten Themen. Natürlich sei es nicht immer leicht. "Manchmal können sie auch Ärsche sein", sagte Paltrow. Moderatorin Savannah Guthrie entgegnete: "Normalerweise müssen wir keine 7-sekündige Verzögerung einplanen, wenn Gwyneth kommt". Paltrow fand ihren Patzer offenbar lustig: "Das tut mir leid! Entschuldigung! Entschuldigung, Amerika!"

Entschuldigung, Amerika! Gwyneth Paltrow gilt als Frau mit Perfektionsdrang: Auf ihrem Blog "Goop" erfährt man vieles über die perfekte Ernährung, die perfekte cremefarbene Kleidung und wie man perfekt eine Ehe auflöst. In der TV-Show "Today" ist Paltrow nun aber ein Ausrutscher passiert. Auf die Frage, wie das Zusammenleben mit ihren beiden Teenager-Kindern sei, antwortete die 47-Jährige zunächst: "Teenager sind die Besten". Ihre 15-jährige Tochter und ihr 13-jähriger Sohn seien witzig, intelligent und leidenschaftlich. Dann fügte sie hinzu: "Manchmal können sie auch Ärsche sein". Moderatorin Savannah Guthrie sagte: "Normalerweise müssen wir keine sieben-sekündige Verzögerung einplanen, wenn Gwyneth kommt". Gwyneth sah ihren Patzer offenbar entspannt. "Das tut mir leid! Entschuldigung! Entschuldigung, Amerika!", scherzte sie.

Den Auftritt der Woche...

... hatte Archie, der kleine Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Bei einem Besuch des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu in Kapstadt hat das Paar erstmals seit Langem sein Baby öffentlich gezeigt. Auf dem Arm seiner Mutter lächelte der gut vier Monate alte Junge Tutu und dessen Tochter Thandeka bei der Begrüßung an.

Harry und seine Meghan befinden sich seit Montag auf einer zehntägigen Afrikareise, die in der Touristenmetropole Kapstadt mit dem Besuch von Museen, Township-Projekten und einer Moschee begonnen hatte. Der Prinz reiste allein nach Angola weiter. Auch Botsuana und Malawi stehen bei ihm noch auf dem Programm.

Hallo Baby Archie! Großes Hallo in Südafrika: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben bei einem Besuch des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu ihren Sohn mitgebracht. Faxen für den royalen Besuch: Tutu verzog für Baby Archie sein Gesicht. Kuss für Archie: Der Friedensnobelpreisträger freute sich sichtlich über den Besuch der Familie. Auch Harry, Meghan und Archie hatten augenscheinlich ihren Spaß. Während des Gesprächs mit Tutu und dessen Tochter Thandeka saß Archie entspannt bei seinen Eltern... ¿ und lächelte jeden einmal an. Harry und seine Frau Meghan befinden sich seit Montag auf einer zehntägigen Afrikareise. In Kapstadt wurde das royale Paar von den Anwesenden mit viel Applaus bedacht. Eine Umarmung von der Herzogin: Meghan bei dem Besuch einer Menschenrechtsorganisation im Township Nyanga.

Der Esel der Woche...

... ist George Clooney? Nunja, er ritt ihn zumindest. In der spanischen Kleinstadt Navalcarnero drehten Clooney und Schauspielkollegin Brie Larson einen Werbespot für eine Kaffeemarke.

Die beiden reiten gemeinsam in das spanische Städtchen ein: Larson hoch zu Ross, Clooney hoch zu Esel. Der spanische Fernsehsender "Telemadrid" berichtete von aufgeregten Bürgerinnen und Bürgern, die herbeiströmten, um die beiden Oscar-Preisträger zu sehen. Auf Navalcarnero wird in dem Clip aber nichts hinweisen - in der Fiktion soll das Städtchen ein Dorf im Kaffeeanbauland Kolumbien sein.

Hoch zu Esel Hufeklappern in der spanischen Stadt Navalcarnero: Wenig später ritten George Clooney und Brie Larson auf den Plaza de Segovia. Grund dafür war kein privater Ausflug der Hollywoodstars. Clooney und seine Kollegin waren zum Arbeiten vor Ort. Gemeinsam drehten sie einen Werbespot für eine Kaffeemarke. Clooney ist schon länger das Werbegesicht der Marke. Die Anwohner überraschte sein Dreh mit Kollegin Brie Larson offenbar. Spanische Medien berichteten von aufgeregten Bürgerinnen und Bürgern.

Das Sorgenkind der Woche...

... ist Jaden Smith. Bei den "Red Table Talks" - einer Talkshow der Familie um Will und Jada Pinkett Smith - erzählten die beiden Schauspieler, dass sie Angst um die Gesundheit ihres 21-jährigen Sohns gehabt hätten. Der Grund: Jaden ist jetzt Veganer.

"Er magerte ab, sah ausgelaugt aus und war nur noch erschöpft", berichtete Mutter Pinkett Smith. Deshalb hätten sie und Ehemann Will Smith sich entschieden, einzuschreiten. Jaden sieht einen anderen Grund für seine schlechte Verfassung in der vergangenen Zeit: Er habe stark unter Stress gestanden und darüber das Essen vergessen. "Ich habe nur zwei Mahlzeiten am Tag gegessen - und manchmal sogar nur eine", sagte er.

"Wir in dieser Familie haben alle Probleme mit dem Essen" Will und Jada Pinkett Smith sind nicht nur selbst erfolgreich, auch ihre Kinder haben sich mittlerweile eigene Karrieren aufgebaut: Sohn Jaden (l.) ist Rapper sowie Schauspieler, Tochter Willow ist ebenfalls Schauspielerin und Sängerin und Will Smiths Sohn Trey (r.), der aus seiner ersten Ehe stammt, arbeitet als DJ. Trotzdem mussten die Eltern ein ernstes Gespräch mit ihrem jüngsten Sprössling Jaden führen: Grund soll Angst um die Gesundheit des 21-Jährigen gewesen sein. Das hat die Familie in einer Folge ihrer Show "Red Table Talk" auf der Facebook-Videoplattform "Watch" erzählt. "Will und ich hatten eine kleine Intervention bei Jaden, weil er jetzt Veganer ist", sagte Pinkett Smith. Sie hätten bemerkt, dass er nicht genügend Proteine zu sich nehme. "Er magerte ab, sah ausgelaugt aus und war nur erschöpft. Nährstoffe bekam er nicht." Deshalb hätten Will Smith und sie sich dazu entschieden, einzuschreiten. In der Web-TV-Show sitzen die Eltern mit ihren Kindern an einem roten Tisch. Auch Pinkett Smiths Mutter Adrienne Banfield-Norris ist dabei. Die drei Generationen sprechen über verschiedene Themen und tauschen sich aus. In der neuesten Episode berichtete die Familie unter anderem von ihrem Gespräch über Jadens Ernährung. Hier ist er mit seiner Schwester Willow im Jahr 2014 zu sehen. Er sei bereits seit einem Jahr Vegetarier - dann habe er versucht, sich teilweise vegan zu ernähren, sagte Jaden Smith. Ihm zufolge habe er in der Zeit unter Stress gestanden - und so habe seine Gesundheit unter der Ernährungsumstellung stark gelitten. Auf diesem Foto sieht man ihn mit seinem Vater Will Smith im Jahr 2013. Will Smith erinnerte sich, dass er Angst bekommen habe, wenn er seinen Sohn angesehen habe. "Er hatte dunkle Ringe unter den Augen, seine Haut war sogar etwas grau - und wir wurden wirklich nervös." "Wir in dieser Familie haben alle Probleme mit dem Essen", sagte Pinkett Smith. Sie wüssten nicht, was gut für sie sei. Mit Hilfe von Ernährungswissenschaftlern planen sie, verstärkt auf ihre Essgewohnheiten zu achten.

Das Geständnis der Woche...

... lieferte Demi Moore. In ihrer Biografie räumt die Schauspielerin mit ihrem Leben auf. Medienberichten zufolge schildert die 56-Jährige wie sie nach der Trennung von Ashton Kutcher in eine schwere Krise geriet: Nach 20 Jahren Abstinenz habe sie wieder Drogen genommen und Alkohol getrunken. Zudem habe sie den Kontakt zu ihren Töchtern und Ex-Mann Bruce Willis abgebrochen.

Die zentrale Frage sei für die Schauspielerin gewesen: "Wie bin ich hierhergekommen?" Die Antwort darauf sei in ihrer Kindheit zu finden. Demnach wuchs Moore in zerrütteten Verhältnissen auf. In ihrem Buch schildert sie auch, dass sie als Jugendliche missbraucht worden sei.

Absturz eines Superstars In den Neunzigern war Demi Moore ein Superstar, dann folgte eine Zeit voller Krisen. Nun hat die 56-Jährige eine Autobiografie veröffentlicht. Darin geht es unter anderem um die Scheidung von Ashton Kutcher vor sechs Jahren. "Ich hatte mich verloren", sagte Moore nun. Moores Buch mit dem Titel "Inside Out" hatte der Verlag Harper Collins bereits vor Jahren angekündigt - es enthält offenbar zahlreiche bislang unbekannte Details aus dem Leben der Schauspielerin. Es sei eine "zutiefst ehrliche und aufschlussreiche" Autobiografie, hieß es im Frühjahr in einer Verlagsmitteilung. Die 56-Jährige werde darin über ihre "turbulente" Beziehung mit ihrer Mutter, ihre Ehen und ihre Anstrengung, Familie und Karriere zu verbinden, erzählen. Auch ein Kindheitstrauma, das sie jahrelang begleitete, Probleme mit ihrer Körperwahrnehmung und ihre überwundene Drogensucht würden thematisiert. Als der Verlag Moores geplante Memoiren im Jahr 2010 erstmals ankündigte, war sie noch mit dem Schauspieler Ashton Kutcher verheiratet. Die Ehe ging 2011 auseinander. Die Ehe von Kutcher und Moore hielt sechs Jahre. "Als Frau, Mutter und Ehefrau halte ich bestimmte Werte und Versprechen für heilig...", so die damals 49-Jährige zu den Gründen der Trennung. Für Moore war es die dritte Scheidung. Sie war Anfang der Achtzigerjahre mit dem Musiker Freddie Moore liiert. Später heiratete sie den Actionstar Bruce Willis. Hier sind sie gemeinsam auf der Oscarverleihung im Jahr 1989 zu sehen. Willis und Moore haben drei gemeinsame Töchter. Hier ist die Familie bei einer Filmpremiere im Jahr 2001 zu sehen. Moore, als Demetria Guynes in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico geboren, wuchs in zerrütteten Verhältnissen auf. Nach Model-Jobs und kleinen TV-Rollen wurde sie 1985 durch den Teenagerfilm "St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief" bekannt. Hits wie "Ghost - Nachricht von Sam" machten sie zur Topverdienerin in Hollywood. Für ihre Rolle als Stripperin in "Striptease" kassierte sie 1996 mehr als zwölf Millionen Dollar, die damals höchste Gage für einen weiblichen Hollywoodstar. Demi Moore im Jahr 2009: In der amerikanischen Filmbranche hat sie den Spitznamen "Gimme More", weil sie angeblich horrende Gagen fordert.

Das Dankeschön der Woche...

... kam von Michelle Williams. Die Schauspielerin wurde in Los Angeles mit einem Emmy ausgezeichnet und bedankte sich in ihrer Rede bei ihren Arbeitgebern. "Danke FX und Fox 21 Studios, dass ihr mich unterstützt und gleich bezahlt habt", sagte die 39-Jährige.

Ihren Dank verband Williams auch mit einer Forderung, für die sie viel Applaus vom Publikum bekam: "Das nächste Mal wenn eine Frau - insbesondere eine Frau mit dunkler Haut, weil sie 52 Cent verdient und ihr männlicher Gegenüber einen Dollar - euch erzählt, was sie benötigt, um ihren Job zu machen, dann hört ihr zu und glaubt ihr."

Kampf für gleiche Bezhalung von Frau und Mann Für ihre Rolle als Broadway-Tänzerin Gwen Verdon wurde die US-amerikanische Schauspielerin Michelle Williams mit einem Emmy als beste Schauspielerin in einer Mini-Serie oder einem Film ausgezeichnet. Die 39-Jährige appellierte in ihrer Rede an alle Arbeitgeber in Hollywood, Frauen alles zur Verfügung zu stellen, was sie für ihre Arbeit benötigen und ihnen dieselbe Gage zu zahlen wie ihren männlichen Kollegen. Im Januar 2018 war publik geworden, dass Williams bei nachträglichen Dreharbeiten für den Film "Alles Geld der Welt" 1.499.000 Dollar weniger verdient hatte als ihr Schauspielkollege Mark Wahlberg. "Niemanden hat es gekümmert", sagte Williams danach bei einem Treffen zum Thema Gender Pay Gap in Washington. "Das hat meine lebenslang erlernte Überzeugung bestärkt, dass Gleichbehandlung kein unveräußerliches Recht ist."

Die Hochzeit der Woche...

... fand in Rom statt. Die Hochzeit der Designerin Misha Nonoo mit dem Geschäftsmann Michael Hess war eine äußerst opulente Angelegenheit - und zugleich ein Stelldichein für Prominente.

Besonders viel Aufmerksamkeit bekamen zwei Gäste aus London: Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan. Modeschöpferin Nonoo spielte für die Beziehung der beiden angeblich eine entscheidende Rolle: Die Designerin soll sie einst bekannt gemacht haben; zudem gilt sie als enge Freundin der Herzogin von Sussex.