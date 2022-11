In den zwei Jahren nach der Diagnose unterzog sich Danner drei Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie sowie alternativen Behandlungsmethoden – und ist heute in Remission, wie sie in dem Interview berichtet. »Sie hat das alles mit so viel Würde durchgestanden«, sagt Tochter Gwyneth Paltrow. »Ich war beeindruckt, wie stark sie war.« Danner selbst sagt, ihre Sicht auf das Sterben habe sich durch den Tod ihres Mannes verändert. Sie habe keine Angst davor.

»Es ist eine hinterhältige Krankheit«, sagt Danner. »Aber mir geht es jetzt gut, und ich habe großes Glück, am Leben zu sein.« Sie verbringe ihre Zeit nun am liebsten mit ihrer Familie, allen voran ihren Enkelkindern. »Nichts macht mich glücklicher als die Kinder«, sagt sie. Zudem setzt sie sich seit Jahren mit ihrer Oral Cancer Foundation für den Kampf gegen Mundhöhlenkrebs ein. Diese Art von Krebs kann unter anderem durch HPV verursacht werden, eine meist unbemerkte Virusinfektion, gegen die man inzwischen bereits im Kindesalter geimpft werden kann.