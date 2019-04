Das Sportmagazin "Sports Illustrated" zeigt in seiner berühmten Bademodenausgabe erstmals eine Frau in Hijab und Burkini: Halima Aden. Das amerikanisch-somalische Model bezeichnete sich in einem auf Twitter veröffentlichten Video des Magazins als "Burkini-Baby". Sie nannte ihren Auftritt "einen Traum, der wahr geworden ist".

"Ladies, alles ist möglich", schrieb Aden auf Instagram. "In 'Sports Illustrated' zu sein, ist so viel größer als ich. Es sendet eine Botschaft an meine Gemeinschaft und die Welt, dass Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund, Aussehen, Erziehung zusammenstehen und gefeiert werden können."

Aden wurde im Kakuma-Flüchtlingslager im Nordosten Kenias geboren und zog mit sieben Jahren in die Vereinigten Staaten.