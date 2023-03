König Charles III. und Frau Camilla besuchen an diesem Freitag Hamburg. Am dritten Tag ihrer Deutschlandreise trafen sie per Zug in der Hansestadt ein. Am Bahnhof Dammtor wurden sie von Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner Frau Eva-Maria empfangen. In dem gewöhnlichen ICE mitgereist sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender.