»Dies ist also die Frau, die ich liebe, und anscheinend liebt sie mich«, sagte der deutsche Oscar-Preisträger (»König der Löwen«, »Dune«) zum Publikum. Anschließend wandte sich der 65-Jährige direkt an De Luca: »Warum habe ich Dich hier hochgeholt? Ich will Dich etwas sehr Wichtiges fragen. Hast du die Hintertür abgeschlossen? Ist noch Milch im Kühlschrank? Haben wir Sorbet im Gefrierschrank? Willst Du mich heiraten?«