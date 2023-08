Mit einem Glas Wein steht Entertainer Harald Schmidt im blaugestreiften Hemd zwischen zwei mehr als umstrittenen Männern: Autor Matthias Matussek und Ex-Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Diese Aufnahme vom Sommerfest der »Weltwoche« in Zürich hat in den vergangenen Tagen für Kritik gesorgt – wohl wenig überraschend für Schmidt, der sich in der »Zeit« nun zu dem Vorfall geäußert hat.