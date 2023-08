Sommerfest einer rechtspopulistischen Zeitung

Doch warum ließ er sich ausgerechnet mit zwei Männern fotografieren, die in der Vergangenheit immer wieder mit rechtspopulistischen Äußerungen auffielen? Eine konkrete Antwort gibt es darauf in der Vorabmeldung der »Zeit« nicht. Schmidt sagte jedoch, er müsse an Abenden wie jenem »40, 50 Fotos machen«. Teilweise kenne er dann diese Leute, teilweise nicht. Matussek und Maaßen erkannte er jedoch offenbar, wie aus dem Interview hervorgeht.