»Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?«, fragt Meghan in Richtung Publikum. Die 41-Jährige ist mehrfach zu sehen, wie sie sich Tränen aus dem Gesicht wischt oder den Kopf in die Hände wirft. Ihr Mann Harry zeigt sich als fürsorglicher Familienvater: »Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert«, sagt der 38-Jährige in die Kamera. »Ich musste alles tun, um meine Familie zu beschützen.«