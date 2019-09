Baby Archie in Südafrika Ein Kuss von Tutu

Großer Auftritt in Südafrika: Bei einem Besuch des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu in Kapstadt haben Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals seit langem ihren Sohn Archie öffentlich gezeigt. Auf dem Arm seiner Mutter lächelte der gut vier Monate alte Junge Tutu und dessen Tochter Thandeka bei der Begrüßung an.

Harry und seine Frau Meghan befinden sich seit Montag auf einer zehntägigen Afrikareise, die in der Touristenmetropole Kapstadt mit dem Besuch von Museen, Township-Projekten und einer Moschee begonnen hatte. Der Prinz will an diesem Mittwoch alleine nach Angola, Botsuana und Malawi weiterreisen. Die Herzogin von Sussex will bei ihrem Aufenthalt in Kapstadt das Thema Frauenrechte in den Fokus stellen, das angesichts der grassierenden Gewalt gegen Frauen die Schlagzeilen am Kap beherrscht.

Sowohl Harry als auch Meghan wird eine große Liebe zu Afrika nachgesagt. Harry unterstützt seit vielen Jahren an Aids erkrankte Kinder auf dem Kontinent. Außerdem setzt er sich dort mit seinem Bruder William für den Tierschutz ein.

Bei einer Reise nach Botsuana war sich das Paar nach eigenen Angaben auch näher gekommen. "Wir kampierten unter den Sternen", schwärmte der Prinz einmal in einem BBC-Interview. Die beiden sind seit Mai 2018 verheiratet. Ein knappes Jahr nach der Hochzeit kam ihr erstes Kind, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, zur Welt.