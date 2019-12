Harvey Weinstein und der Vorstand seines insolventen Filmstudios haben sich offenbar mit mehr als 30 Frauen auf einen vorläufigen Vergleich mit einer Zahlung von insgesamt 25 Millionen Dollar geeinigt. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf sechs beteiligte Anwälte. Die Frauen beschuldigen Weinstein, sie sexuell missbraucht oder vergewaltigt zu haben.

Der Vergleich würde der Zeitung zufolge fast alle Zivilprozesse von Schauspielerinnen und ehemaligen Mitarbeiterinnen Weinsteins gegen den Ex-Hollywoodmogul beenden. Während die strafrechtliche Verfolgung Weinsteins im Zentrum des öffentlichen Interesses stehe, würde über die Zivilprozesse kaum berichtet, schreibt die Zeitung.

Weinstein müsste sich nicht entschuldigen

Weinstein würde in dem Vergleich nicht verpflichtet, Fehlverhalten einzugestehen und müsste auch nichts zahlen - das übernähmen Versicherungen des ehemaligen Weinstein Co Filmstudios.

Die Klägerinnen stellten ihre Forderungen vor dem zuständigen Konkursgericht, das dem Deal genau so wie die Frauen noch final zustimmen müsste, schreibt die "New York Times". Die 25 Millionen Dollar würden unter den Frauen aufgeteilt, eventuell kämen in den kommenden Monaten weitere Klägerinnen hinzu.

Das Geld wäre demnach Teil eines Vergleichs in Höhe von 47 Millionen Dollar, mit dem die Verpflichtungen des insolventen Filmstudios abgegolten wären. Weinsteins Anwälte wollten sich gegenüber der Zeitung nicht äußern.

Hauptverhandlung über zwei Fälle nicht betroffen

Mehr als 80 Frauen hatten Weinstein seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen, darunter auch namhafte Schauspielerinnen. Die Hauptverhandlung gegen Weinstein soll am 6. Januar starten, sie ist nicht von dem vorläufigen Deal betroffen.

Bei dieser Anklage in New York geht es allerdings nur um zwei Vorfälle aus den Jahren 2006 und 2013. Dem Ex-Filmmogul werden Vergewaltigung, kriminelle sexuelle Handlungen und räuberische sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Weinstein beteuert, jegliche sexuelle Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.

Kaution auf fünf Millionen Dollar erhöht

An diesem Mittwoch wurde Weinsteins Kaution auf fünf Millionen Dollar erhöht. Er soll gegen Kautionsauflagen verstoßen haben, Staatsanwälte hatten zahlreiche Verstöße Weinsteins beim Tragen der elektronischen Fußfessel moniert.

Der 67-Jährige kam mit einer Gehhilfe ins Gericht in Manhattan. Er war zuletzt schwer humpelnd und gestützt auf Helfer gesehen worden. Dem Magazin "Variety" zufolge muss Weinstein sich nach einem Autounfall im August einer Rückenoperation unterziehen. Der Prozessauftakt in New York soll deshalb aber nicht in Gefahr sein.