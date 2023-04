Murdoch habe sich von Hall per E-Mail scheiden lassen, berichtet das Magazin »Vanity Fair « unter Berufung auf den Journalisten Gabriel Sherman, der eine Kopie der Mail an Hall gesehen habe. Demnach heißt es in der Mail: »Jerry, leider habe ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden.« Und: »Wir hatten sicherlich einige schöne Zeiten, aber ich habe viel zu tun … Mein New Yorker Anwalt wird sich umgehend mit Ihrem Anwalt in Verbindung setzen.«