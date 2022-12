Eine »hawaiianische Prinzessin«, die als letzte Vertreterin des Königshauses galt, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. »Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa« sei am Sonntagabend im Beisein ihrer Frau Veronica Gail Kawananakoa friedlich in ihrem Haus in Nu'uanu entschlafen, teilte der Iolani-Palast, der historische Sitz der Familie, am Montag mit.