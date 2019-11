Heidi Klum an Halloween Nicht von dieser Welt

Heidi Klum feiert jedes Jahr eine Riesen-Halloween-Sause - extravagante Verkleidung inklusive. Diesmal hat sich die 46-Jährige in ein außerirdisches Wesen, eine Mischung aus Alien und Zombie mit teils heraushängenden Organen, verwandelt.

Die stundenlange Verkleidung geschah publikumspublikumswirksam in einem New Yorker Schaufenster. Das Model hatte am Donnerstagmorgen - umringt von einem Team aus Stylisten, PR-Leuten und Smartphones - den Raum eines großen Internethändlers an einer Einkaufsstraße in Manhattan betreten - und sich dann von Maskenbildnern stundenlang umstylen lassen.

Immer wieder winkte sie Schaulustigen vor dem Fenster zu und bekam Handys gereicht, um ihre Social-Media-Kanäle zu bedienen.

Zu ihrer traditionellen Halloween-Party erschien Klum mit Ehemann Tom Kaulitz an ihrer Seite. Er steckte in einem Weltraumanzug - mit zerbrochenem Helm und blutverschmiertem Gesicht.

Im vergangenen Jahr hatten sie sich als die dicklichen, knallgrünen Oger-Figuren Shrek und Fiona aus den "Shrek"-Animationsfilmen verkleidet. Das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist feierten am 3. August Hochzeit.

Klum lud in diesem Jahr zum 20. Mal zu ihrer Sause ein. Sie ist für ihre extravaganten und ausgefallenen Kostüme bekannt. In den vergangenen Jahren war Klum schon als runzelige Oma, Comic-Figur Jessica Rabbit, Vampir oder Außerirdische verkleidet.

Klum gilt in den USA als "Queen of Halloween" - ihre Gruselpartys sind mittlerweile legendär. Doch auch andere Prominente haben offensichtlich Spaß an aufwendigen Kostümen.

Da ist es oft nicht leicht zu durchschauen, welcher Star hinter der Maskerade steckt - wie die folgenden Beispiele aus den vergangenen Jahren zeigen. Schaffen Sie den Bildertest?