Das Gerücht der Woche...

... kursierte über Heidi Klum und Tom Kaulitz. An diesem Wochenende soll das Event stattfinden, auf das deutsche und internationale Klatschmagazine seit Monaten warten: Die Hochzeit des Models und des Tokio-Hotel-Gitarristen.

Bestätigt hat das Paar diese Spekulationen nicht. Indizien dafür gibt es laut der Boulevardpresse offenbar genug. Vor einigen Tagen landete Klum mit ihrem Verlobten und der Familie in Neapel. Weiter ging es für die Gesellschaft auf die Insel Capri.

Hier soll auf einer Yacht das Fest stattfinden. Fotos zeigen, wie goldene Stühle auf den Dampfer geladen werden. Klum selbst heizt auf ihrem Instagram-Account die Gerüchte an. An der Seite von Kaulitz lächelt sie in die Kamera - und trägt auf den Fotos seit Tagen nur noch eine Farbe: Weiß.

Die bestätigte Hochzeit der Woche...

... fand in Monaco statt. Dort gaben sich Louis Ducruet, Sohn von Stéphanie von Monaco, und seine Freundin Marie Chevallier das Jawort. Seit eineinhalb Jahren war das Paar verlobt. Im Kreise von Familie und Freunden gingen sie nun den Bund der Ehe ein.

Auf die standesamtliche Zeremonie folgte einen Tag später die kirchliche Trauung. Dafür wählte das Paar einen für die Familie bedeutsamen Ort: die Kathedrale Notre-Dame-Immaculée in Monaco. Hier heiratete 1956 auch Ducruets Großvater, Fürst Rainier, die US-Schauspielerin Grace Kelly.

Fürst Albert von Monaco (hier mit seiner Frau Fürstin Charlene) ist der Onkel des 25-Jährigen.

Den Rat der Woche...

... gab eine ehemalige First Lady einem Mitglied der königlichen Familie. Herzogin Meghan gestaltete die September-Ausgabe der britischen Vogue mit. Dafür interviewte die 37-Jährige Michelle Obama.

Sie entlockte Obama nicht nur private Details zu ihrem Familienleben, sondern sprach mit der Ex-First-Lady auch über ihre größte Aufgabe als Mutter. Für sie sei es das "Loslassen" gewesen, sagte Obama auf die Frage, was die Geburt ihrer Kinder sie gelehrt habe. Der Herzogin empfahl sie in Sachen Elternschaft: "Genieß alles." Obama sagte, sie freue sich so sehr, dass Meghan und Harry das nun erleben dürfen.

Auch Prinz Harry war an der "Vogue"-Ausgabe beteiligt - er interviewte die Primatenforscherin Jane Goodall.

Das Kompliment der Woche...

... machte Nathalie Emmanuel ihrer Kollegin Emilia Clarke. Gemeinsam standen die beiden für "Game of Thrones" vor der Kamera - und Emmanuel beeindruckte es, wie Clarke mit heftigen gesundheitlichen Problemen während der Dreharbeiten umging. Die Schauspielerin war am Hirn operiert worden.

Nach dem Eingriff sei Clarke, wieder am Set erschienen. "Sie ist so ein Tier", sagte Emmanuel. Ihre Kollegin habe einfach weiter gemacht. "Sie ist wirklich inspirierend, ich bin so stolz auf sie."

Clarke hab einfach weiter gemacht. "Sie ist wirklich inspirierend, ich bin so stolz auf sie", sagte Emmanuel über ihre Kollegin.

Die Kritik der Woche...

... übte Ulrich Tukur - und zwar an seiner eigenen Spezies. Männer seien oft wie große Jungs und liefen gerne jeder Verantwortung davon, sagte der Schauspieler.

Sie würden Affären in der Regel als Fluchtmöglichkeit nutzen. "Es ist sicher nicht leicht, älter zu werden", sagte Tukur. "Aber ich glaube, man sollte versuchen, das Unvermeidliche elegant zu verhandeln und nicht gleich in die nächste Muckibude rennen oder sich junge Geliebte zulegen."

"Männer sind oft wie große Jungs" Ulrich Tukur ist Schauspieler, Musiker - und Mann. Über seine Geschlechtsgenossen äußerte er sich nun erstaunlich schonungslos. Männer seien oft wie große Jungs und liefen gerne jeder Verantwortung davon, sagte er in einem Interview. "Sie haben ein Problem mit dem Älterwerden. Dem weichen sie gerne aus, indem sie sich Gespielinnen zulegen, die ihre Töchter sein könnten." Inwiefern Tukur von eigenen Erfahrungen sprach, ist unklar. Anlass des Doppel-Interviews mit ihm und Martina Gedeck war die Komödie "Und wer nimmt den Hund?" - darin spielen die beiden ein Paar, das sich nach drei Jahrzehnten trennt. Affären würden Männer meist als Fluchtmöglichkeit nutzen: "Es ist sicher nicht leicht, älter zu werden", sagte Tukur. "Aber ich glaube, man sollte versuchen, das Unvermeidliche elegant zu verhandeln und nicht gleich in die nächste Muckibude rennen oder sich junge Geliebte zulegen." Tukur ist einer der renommiertesten deutschen Schauspieler seiner Zeit, in seinen Filmen spielt er oft den Bösewicht: Zwangscharaktere, Gewaltverbrecher. 2012 gewann er etwa den Fernsehpreis Bambi für seine Rolle in "Rommel". Er spielte den bekanntesten deutschen General des Zweiten Weltkriegs, Erwin Rommel. Der Film wurde 2012 in der ARD ausgestrahlt. Und überhaupt: Das "Dritte Reich" hat Tukur beackert wie kein anderer. In "Der Stellvertreter" spielte Tukur 2002 den SS-Offizier Kurt Gerstein. "Letztendlich kreise ich, egal, ob ich politische oder pädophile Verbrecher spiele, stets um dieses Rätsel der Verführung. Der Mensch ist ein Abgrund, ich will hineinschauen", sagte Tukur einmal. Und schauspielern ist nicht das einzige Talent von Ulrich Tukur: Er macht auch Musik. Nach der Schule schlug er sich als Straßenmusiker durch, später gründete er die Tanzkapelle "Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys". Doch wie macht man das? Wie schlüpft man in so viele unterschiedliche Rollen? "Wer keinen Charakter hat, kann alles spielen", sagte das Multitalent Anfang 2018.

Das Tattoo der Woche...

... bekamen Schauspielerin Sophie Turner und Sänger Joe Jonas. Das Paar ließ sich das gleiche Bild auf den Körper stechen - aus einem traurigen Grund.

"Ruhe in Frieden, mein kleiner Engel", schrieb Jonas zu einem Foto auf Instagram, auf dem das Tattoo zu sehen ist. Es zeigt seinen Hund Waldo Picasso, der laut mehreren Medien vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall starb. Auch Turner ließ sich das Porträt auf den Arm stechen. Damit macht das Paar, was erst vor Kurzem in Frankreich groß seine Hochzeit feierte, seinen kleinen Vierbeiner für immer unsterblich.