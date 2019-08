Kaulitz-Klum-Hochzeit Capri Privati

Tagelang hatte man sich auf den Murmeltier-Trauzeugen gefreut - umsonst. Gänzlich vergeblich hatte man dieses Wochenende den Instagram-Account von Heidi Klum belauert, um sich an Bildern ihrer angekündigten Hochzeits-Extravaganza mit Tom Kaulitz zu laben - womöglich hatte sie sich ja tatsächlich vom Nothochzeitswahnsinn beim letzten "Germany's next Topmodel"-Finale inspirieren lassen, bei der besagtes mannshohes Murmeltier anwesend war: Damals vermählte Klum eine Ex-Model-Aspirantin schrill, live und unangenehm in Anwesenheit eines Menschen im Kostüm (und einem augenscheinlich von jedem Lebensmut verlassenen Thomas Gottschalk, das nur nebenbei.)

Doch während einem bislang blanke Hinterbacken und Bettgewühle auf Instagram bereitwillige Einblicke in das Klum-Kaulitzsche Liebesdasein gewährt hatten, man seit Bekanntwerden ihrer Beziehung mit Privatpralinen angefüttert wurde, wurde man jetzt schroff ausgesperrt. Was Heidi und Tom samt Familienentourage auf Capri in den vergangenen Tagen so trieben, wurde noch solide verinstagrammt, unter anderem etwa mit einem Clip aus dem Restaurant Paolino, bekannt für seine Zitronenbäume, auf dem Kaulitz seine Vielleicht-längst-Gattin obstwärts stemmt:

Das Ehegelöbnis selbst aber fehlt. Andernorts konnte man zumindest ein Paparazzibild von Heidi Klum im Brautornat sehen - sie trug ein schulterfreies Kleid in voller Windsbraut-Baiser-Bauschigkeit. Man konnte seine enttäuschte Gaffgier damit trösten, dass die dreitägigen Feierlichkeiten auf und um Capri an diesem Wochenende vielleicht sowieso nur die romantisch aufgeschlagene Nachspielerei von etwas Offiziösem war, das längst schon über die Bühne gegangen war: Seit Februar wird bereits gemunkelt, die beiden seien schon verheiratet, dazu passt, dass es auf Capri offenbar keinen Standesamt-Termin gab.

Gestern war dann die Crew der Luxusjacht Christina O, auf der die Trauung stattfand, reichlich damit beschäftigt, enterwillige Paparazzi zu vertreiben und Brautpaar und prominente Gäste (unter ihnen verbürgermaßen Thomas Hayo und Wolfgang Joop, der Rest bleibt Spekulation) zu schützen. Die Christina O gehörte einmal Aristoteles Onassis, er ließ Kriegsschiff zum Pompöskahn umbauen, ein schiffsgewordenes "Make love not war" also, auf dem sich früher Winston Churchill und Greta Garbo herumumschippern ließen. Leider - beziehungsweise gottlob - ist darauf nicht mehr alles original. Die Barhocker, die ursprünglich mit Leder aus der Vorhaut von Walen bespannt waren - ach, die Schrullen der sinnlos Reichen! -, ließ man irgendwann mit Rinderleder überarbeiten.

Das einzige exzentrische Detail, das am Sonntag von der Eheschließung durchsickerte: Offenbar wurde die Trauung von Kaulitz' Zwillingsbruder Bill vollzogen, was die Angelegenheit ungefähr gesetzlich so bindend machen dürfte wie die Nagerhochzeit bei "GNTM". Auf den wenigen Fotos kann man Bill in einer Art Priesterrobe sehen (vergleichbar mit jenen zeremoniell wirkenden Gewändern, die Boybands früher gerne mal live bei besonders tiefgründigen Balladen trugen), außerdem hatte er eine vage religiös anmutende Stola umgelegt.

Ein hübscher Einfall. Wobei: Der Maßstab für bizarre Trauungs-Gimmicks bei Promi-Hochzeiten liegt leider doch schon ein Stückchen höher, auf Tierniveau eben: Als Brody Jenner, Stiefbruder von Kim Kardashian, und Kaitlynn Carter im vergangenen Jahr in Indonesien heirateten, ließen sie sich von einem sumbanesischen Priester trauen. Die rituellen Gepflogenheiten verlangten nach einem Wasserbüffel und einem Pferd bei der Trauung.