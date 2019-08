Eine ganze Zeit kursieren sie schon, die Gerüchte, dass an diesem Wochenende endlich die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz stattfinden wird. Und das Model selbst tut einiges dafür, dass diese Spekulationen nicht abreißen. Seit ein paar Tagen ist Klum mit ihrem Verlobten und der Familie auf der italienischen Insel Capri.

Schon vor Wochen hatte die "Germany's-Next-Topmodel"-Moderatorin angekündigt, dass es mit der Hochzeit nicht mehr lange dauern würde. In einer Instagram-Story postete die 46-Jährige ein Bild von Tom Kaulitz und schrieb dazu: "Ich kann es nicht erwarten". Um es noch deutlicher zu machen, versah sie den Satz mit einem Braut-Emoji.

Ein Bild zeigt Klum im Tanga auf einer Sonnenliege - dazu die Info: Sie arbeite an ihrer Bräune und der Hochzeits-To-do-Liste. Es folgen Bilder von Capri, auf denen Klum stets weiße Kleidung trägt, egal, ob sie an einem Aussichtspunkt posiert oder mit ihrem künftigen Mann und dessen Bruder Bill Kaulitz Limoncello trinkt .

Nur die offizielle Bestätigung lässt auf sich warten. Heidi Klums Vater, Günther Klum, antwortete auf die Bitte der Nachrichtenagentur nach einer Bestätigung, dass die beiden am Samstag heiraten: "Die Frage der dpa ist wohl überflüssig." Zumindest die Boulevardpresse ist sich sicher, dass das der Fall ist. "Das Jawort ist am Samstag (3. August) auf der Jacht "Christina O" geplant. Am Sonntag (4. August) lassen Tom und Heidi die Feierlichkeiten mit einer After-Wedding-Party ausklingen", schreibt etwa die "Gala" .

Die Behörden auf der italienischen Insel äußern sich nur vage zu der möglichen Hochzeit: Natürlich sei man geehrt, wenn Prominente wie Klum das Image der Insel positiv beeinflussten, heißt es im Bürgermeisteramt von Capri. Es sei jedoch weder eine "Signora Klum" noch ein "Signor Kaulitz" am Standesamt für eine Hochzeit angemeldet.

Möglicherweise sind Klum und Kaulitz tatsächlich schon längst verheiratet. Im Juli hatte Bill Kaulitz, der Bruder des Bräutigams, dem Sender RTL dazu gesagt: "Ich kann euch eins verraten: Die Hochzeit steht noch an." Ob er damit lediglich eine kirchliche Zeremonie oder ein großes Fest meinte, blieb jedoch unklar.

Klum, die auch für ihre Show "Germany's Next Topmodel" berüchtigt ist, hat bereits zwei Ehen hinter sich: Von 1997 bis 2003 war das Model aus Bergisch Gladbach mit dem Starfriseur Ric Pipino verheiratet. Aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore ging ihre Tochter Leni hervor, die 2004 geboren wurde. 2005 heiratete Klum den Sänger Seal. Mit ihm hat sie drei Kinder. Das Paar gab 2012 seine Trennung bekannt.

Für den 29 Jahre alten Kaulitz ist es die zweite Ehe. Er wurde im August 2018 von der früheren Schönheitskönigin Ria Sommerfeld geschieden.

Mit Kaulitz ist Klum seit rund eineinhalb Jahren zusammen. Sie sollen sich Anfang 2018 auf einer Geburtstagsfeier von Designer Michael Michalsky kennengelernt haben.