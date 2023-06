7 / 20

In Deutschland ist Klum seit vielen Jahren vor allem für ihre Model-Casting-Show »Germany's Next Topmodel« bekannt. In den USA moderierte sie jedoch 16 Jahre lang auch die Modedesign-Realityshow »Project Runway«, mit der sie mehrfach für die Emmys nominiert war, wie auch im Jahr 2009. Damals nahm sie hochschwanger an der Seite von Seal an der Veranstaltung teil. 2013 wurde sie schließlich zumindest bei den »Creative Arts Emmys« – einer Art Vorab-Show der eigentlichen »Primetime Emmys« – ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Tim Gunn erhielt sie den Preis als »herausragende Moderatorin einer Reality- oder Reality-Wettkampf-Show«.