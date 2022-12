Fischer hat in diesem Jahr nur ein einziges Konzert in Deutschland gegeben. An dem Auftritt vor mehr als hunderttausend Besuchern im Münchner Olympiastadion im August hatte es jedoch wegen mutmaßlicher Organisationspannen auch Kritik gegeben. Im kommenden Jahr geht die Sängerin wieder auf Tournee, mit 70 Konzerten in Deutschland und Nachbarländern.