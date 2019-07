Zehn Jahre lang galten Helene Fischer und Florian Silbereisen als Traumpaar der Schlagerbranche. Im Dezember gaben sie ihre Trennung bekannt - die Sängerin machte gleichzeitig öffentlich, dass sie einen neuen Partner hat: Thomas Seitel, der Fischer als Akrobat bei ihren Tourneen begleitet. Seitdem wurde viel über den 34-Jährigen und seine Beziehung mit der Sängerin geschrieben, öffentlich äußerte er sich bisher jedoch nicht.

Diesen Schritt hat Seitel nun jedoch gemacht und dem "ZEITmagazin" ein Interview gegeben. Die Berichterstattung sei mittlerweile so "massiv und belastend", dass er sich entschlossen habe darüber zu sprechen, sagte er.

Die Trennung Fischers und Silbereisens zu dem damaligen Zeitpunkt öffentlich zu machen, sei "alles andere als gewollt" gewesen, sagte Seitel. Es habe einen Maulwurf gegeben, der "uns quasi an die Medien verkauft hat". Sie hätten gewusst, dass etwas veröffentlicht werden würde - dem wollte das ehemalige Paar offenbar zuvorkommen: "Also haben Helene und Florian sich entschieden, schneller als geplant an die Öffentlichkeit zu gehen", sagt Seitel.

Für ihn änderte sich in diesem Moment vieles - bislang war er in der Medienberichterstattung nur gelegentlich aufgetaucht. "Sie können sich vorstellen, dass das Telefon tagelang nicht mehr stillgestanden hat", sagt er. "Das war eine große Belastungsprobe, die an die Nerven ging."

Das öffentliche Interesse traf nicht nur Seitel persönlich. "Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden, aber meine Familie ist jetzt leider auch involviert." So habe es Aufrufe im Internet gegeben, gegen Bezahlung Informationen aus seiner Vergangenheit zu sammeln, Reporter hätten bei seinen 91 Jahre alten Großeltern im Hausflur gestanden. "Da frage ich mich wirklich, wo der Anstand bleibt", sagt Seitel.

Außer der Sorge um seine Familie ärgert Seitel offenbar besonders die Art der Berichterstattung. "Es werden Lügen verbreitet, zum Beispiel, dass ich Tänzer bin." Die Wahrheit sei, dass er Ex-Leistungssportler und Akrobat sei. Auch, dass er oft nur als "Helenes Neuer" tituliert werde, stößt Seitel unangenehm auf. Er sei eine eigenständige Person, die selbst etwas zu sagen habe: "Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe, auch wenn das in der Öffentlichkeit anders dargestellt wird."