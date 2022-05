Körperliche Gewalt, Mobbing, sexueller Missbrauch : Mehrere frühere Schüler berichten in einer Fernsehdokumentation von schlimmen Erfahrungen am dänischen Eliteinternat Herlufsholm – jener Schule, die auch der dänische Prinz Christian besucht. Dessen Eltern Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary äußern sich betroffen.

»Als Eltern eines Kindes, das nach Herlufsholm geht, sind wir zutiefst erschüttert über die Aussagen, die in der aktuellen Dokumentation über die Schule zu hören sind«, teilen die beiden in einer Erklärung auf Instagram mit. Die Vorwürfe des systematischen Mobbings und einer Kultur der Kränkungen und Gewalt an der Bildungseinrichtung brächen ihnen das Herz. Als Eltern erwarteten sie, dass die Schule eine Kultur schaffe, in der sich alle sicher und als Teil der Gemeinschaft fühlten. Veränderungen seien ganz offensichtlich notwendig.