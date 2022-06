Camilla spricht in dem Magazin auch über das Älterwerden. »Mal ehrlich, wer will schon 75 sein«, sagte sie dem Journalisten Giles Hattersley. Auf die Frage, ob es etwas Gutes gibt, wenn man über 70 ist, antwortet Camilla: »Ich denke, man akzeptiert, dass man ist, wer man ist.«

Die Herzogin habe durchaus etwas für Mode übrig, schreibt Hattersley, sie wisse, was ihr gut stehe. Für ihre Garderobe sorge Jacqui Meakin, der bereits Queen Mum vertraute. Mit viel Getue könne Camilla nichts anfangen. »Meine künstlichen Fingernägel habe ich gestern bei der Gartenarbeit verloren«, wird sie zitiert. Sie sei aber nicht davor gefeit, gut aussehen zu wollen. Bei den Vorbereitungen zum Shooting sei das »Vogue«-Team zusammen mit Camilla an Glyzinien vorbeigekommen und jemand habe sie gefragt, ob sie in ihrem Kleiderschrank etwas in dieser Farbe habe. Doch ein Outfit in »Menopausen-Mauve«, wie die Herzogin den malvenblauen Farbton bezeichnete, sei ein absolutes No-Go gewesen.