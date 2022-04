Zum vierten Geburtstag von Prinz Louis hat das britische Königshaus Fotos von ihm veröffentlicht – aufgenommen von seiner Mutter Herzogin Kate, 40. Der Junge ist darauf barfuß zu sehen, wie er mit einem grellen Cricketball vor den Dünen eines Strandes in der ostenglischen Grafschaft Norfolk herumtollt. Die Herzogin ist Hobby-Fotografin und hat die Bilder den Angaben zufolge selbst aufgenommen.

Foto: The Duchess Of Cambridge / dpa

Die Familie von Prinz William, 39, und Kate verbringt viel Zeit in ihrem Wohnsitz Anmer Hall nahe der Küste, nordöstlich von London, der zum königlichen Sandringham Estate in Norfolk gehört. Schon zu vorherigen Geburtstagen und anderen Anlässen veröffentlichte die Familie Fotos der Kinder, die Kate in der ländlichen Umgebung aufgenommen hatte.