Der Text hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Selbst Clarksons Tochter Emily, die einen Podcast moderiert, distanzierte sich von ihrem Vater. Der 62-Jährige teilte daraufhin per Twitter mit, er habe eine »unbeholfene« Anspielung auf die Serie »Game of Thrones« gemacht. Er kündigte an, in Zukunft »vorsichtiger« zu sein. Die »Sun« löschte den Gastbeitrag auf ihrer Webseite auf Wunsch des Autors.