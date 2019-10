Veröffentlichung von privatem Brief Herzogin Meghan verklagt "Mail on Sunday"

"Ich war zu lange stiller Zeuge ihres privaten Leidens": Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan gehen gegen die "Mail on Sunday" vor. In einer Erklärung prangert er die Klatschzeitung an - und erinnert an seine verstorbene Mutter.