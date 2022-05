Dieses Bild ging um die Welt: Barack Obama beugt sich nach unten, und ein kleiner Junge fasst ihm auf den Kopf. Das war vor 13 Jahren, und der kleine Junge, der Obamas Haar getätschelt hat, heißt Jacob Philadelphia. Er ist jetzt 18 Jahre alt und beendet in diesem Monat die Schule.

Der Schulabschluss war es dem ehemaligen Präsidenten der USA wert, Philadelphia anzurufen und zu fragen, wie es ihm nun nach all den Jahren gehe und was er mit seinem Leben vorhabe. »Bist du Jacob?«, fragt Obama den jungen Mann. »Hier ist Barack Obama. Erinnerst du dich an mich?«

Der ehemalige Präsident sagt, er könne sich noch gut an den Tag erinnern, an dem Jacob mit seiner Familie im Oval Office war. Jacobs Bruder sei sehr ernst gewesen und habe Fragen zu Waffensystemen und dem Haushaltsverfahren gestellt. Jacob aber hätte etwas ganz anderes wissen wollen – nämlich ob Obamas Haare genauso seien wie seine. Obama sagte ihm damals, er solle doch einfach selbst nachsehen. In dem Moment entstand das Foto des damaligen Fotografen des Weißen Hauses, Pete Souza. Das Foto mit dem Titel »Hair like mine« hing anschließend jahrelang im Weißen Haus.

In einem Video von dem Anruf, das Pete Souza auf Instagram geteilt hat, erzählt Jacob, dass er lange Zeit dachte, Obama sei der Chef seines Vaters gewesen. Erst später sei ihm klar geworden, dass Obama doch etwas mächtiger war. Er sei damals schüchtern gewesen, das Oval Office sei so groß gewesen. »Für mich war der Besuch ein Highlight in meinem Leben«, sagt Philadelphia. »Es ist sehr schön, jemanden von der Regierung zu sehen. Denn wenn man sieht, dass ein anderer Schwarzer an der Spitze steht, möchte man diesem Beispiel folgen.« Obama sagt, er habe gehört, dass Philadelphia viel herumgekommen sei. Und Jacob Philadelphia berichtet, dass sein Vater im Außenministerium tätig war und viel herumreisen musste. Für die Familie sei das nicht leicht gewesen, aber er und sein Bruder hätten auf diese Weise viele andere Kinder kennengelernt.

Philadelphia macht nun seinen Abschluss an einer Schule in Uganda und will Politikwissenschaften in Memphis studieren. Fotograf Pete Souza sagte zu dem Foto: »Es war eines von wahrscheinlich tausend Bildern, die ich an diesem Tag gemacht habe.« Aber dieser Moment habe im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen.