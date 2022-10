Auch in der Fernsehsendung »Good Morning America« sprach die Schauspielerin über ihr Glück. »Ich werde Mutter«, sagte Swank in der Sendung. »Und nicht nur von einem, sondern von zwei [Kindern]«, so die 48-Jährige weiter. Schon »lange« habe sie sich gewünscht, dieses Glück mit der Welt teilen zu können. Sie sei sich sicher, am Set sei darüber schon gesprochen worden. Bis vor Kurzem hatte Swank noch Szenen für eine Serie gedreht.