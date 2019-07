US-Schauspielerin Warum Hillary Duff für zwei Ohrlöcher in einen Shitstorm gerät

Hillary Duffs Tochter plantscht in einem Hundenapf, Hillary Duffs Tochter sitzt im Auto, Hillary Duffs Tochter spielt im Wohnzimmer auf einer Decke. Es ist unschwer zu erkennen, dass die US-Schauspielerin stolz auf ihr neun Monate altes Baby ist. Ihre Fans lässt die 31-Jährige in sozialen Medien an ihrem Glück teilhaben. Für einen aktuellen Post bei Instagram gerät Duff aber in die Kritik.

Unter einem Bild, dass ihre Tochter Banks Violet mit einem "Pferdeschwanz" und Ohrsteckern zeigt, bestätigt Duff das, was viele Nutzer schon länger kontrovers diskutiert hatten: "Oh und ja, wir haben ihre Ohren durchstechen lassen." Viele User reagieren daraufhin wütend.

"Die pochenden Schmerzen in ihren Ohren sind es nicht wert, auch, wenn sie glücklich und gut versorgt ist", schreibt ein Follower. Eine weitere Userin sagt, dass Duff "soeben einen Follower verloren" habe und beendet ihren Kommentar mit: "Arme Kleine. Bye!" Andere sprechen sogar von Kindesmissbrauch.

Fans nehmen Hillary Duff in Schutz

Allerdings kann sich Duff auch auf die Unterstützung vieler Fans verlassen - nicht alle verurteilen sie für die gepiercten Ohren. "Ohren durchstechen lassen ist nicht so schmerzhaft, es ist nur das Geräusch der Pistole, was kleine Kinder erschreckt", so eine Userin. Häufig nutzen ihre Follower auch den Begriff "Mom Shaming". Dieser beschreibt die ungerechte und öffentliche Verurteilung von Müttern für ihre Entscheidungen, die das Kindeswohl betreffen.

Neben Banks Violet ist die Schauspielerin zudem die Mutter des sieben Jahre alten Luca Cruz. Der Vater des Jungen ist der Eishockey-Profi Mike Comrie, den Duff im August 2010 geheiratet hatte. Anfang 2014 trennten sie sich.

Duff, die auch als Autorin und Sängerin Geld verdient, hatte im April bei Instagram öffentlich gemacht, dass sie verlobt ist. Sie postete zwei Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Matthew Koma zeigen.