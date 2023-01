Sorokin war 2019 in den USA wegen Betrugs zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden, aus der sie allerdings bereits nach zwei Jahren wegen guter Führung freikam. Die gebürtige Russin, die als Teenager nach Deutschland kam und deutsche Staatsbürgerin ist, hatte sich in den Jahren zuvor in New York als reiche deutsche Erbin ausgegeben und Investoren mit der Idee umworben, einen exklusiven Klub aufzubauen.

Unter dem Pseudonym Anna Delvey gelang es ihr durch geschicktes Lügen und selbstbewusstes Auftreten von verschiedenen Banken Kredite in Höhe von Zehntausenden Dollar zu erhalten, umsonst in Privatflugzeugen zu reisen und monatelang in Luxushotels in Manhattan zu leben, ohne die Rechnungen zu begleichen.