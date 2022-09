Hochzeit von Elyas M'Barek »It's official. I love you«

Die Hochzeit der M'Bareks fand laut Berichten der »Bild«-Zeitung auf einem Luxus-Anwesen auf Ibiza statt.

»Ich halte mich so gut es geht von roten Teppichen fern«

Mit seinem Privatleben wagt sich M'Barek für gewöhnlich nur äußerst vorsichtig in die Öffentlichkeit. »Man muss sich von Anfang an bewusst sein, wo und wie man stattfinden möchte«, sagte er jüngst der Deutschen Presse-Agentur. »Ich halte mich so gut es geht von roten Teppichen fern. Mein Leben findet immer irgendwo anders statt, abseits von solchen Örtlichkeiten und auch abseits der Yellow Press, deswegen ist das für mich nicht so ein Thema.«