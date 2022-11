Eigentlich wollte Höhner-Sänger Henning Krautmacher zum Start der Karnevalssession am 11.11. noch mal richtig Gas geben – und dann Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Doch nun kommt der Abschied von der Bühne plötzlich ganz schnell: Der Frontmann der kölschen Stimmungsband will ab sofort »bis auf Weiteres« nicht mehr auftreten.