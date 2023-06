Im Sommer 2022 hatte Hill in einem offenen Brief über seine mentalen Probleme berichtet und erklärt, warum er seine neue Dokumentation »Stutz « und auch seine zukünftigen Filme nicht mehr öffentlich promoten will.

Unter anderem schrieb er: »Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich seit fast 20 Jahren unter Angstzuständen leide, die sich durch Medienauftritte und öffentlichkeitswirksame Ereignisse noch verschlimmern.« Im vergangenen Jahr löschte Hill auch seinen Instagram-Account.