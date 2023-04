Auch Prinz Harry geht gerichtlich gegen NGN vor. Die Boulevardzeitungen »The Sun« und »News of the World« hätten sein Telefon gehackt, um an Material für Klatschgeschichten zu kommen.

Die Vorwürfe berühren einen der größten Medienskandale in der Geschichte Großbritanniens, in dessen Zentrum 2011 die inzwischen eingestellte Boulevardzeitung »News of the World« stand, die ebenfalls zu NGN gehörte. Jahrelang hatten Journalisten Handygespräche von Verbrechensopfern und Prominenten abgehört und Polizisten bestochen. Die »Sun« war zu dem Zeitpunkt ebenfalls wegen ähnlicher Vorwürfe in Kritik geraten.