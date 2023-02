Der 54-Jährige, der vor allem durch seine Rolle als Wolverine in dem Film X-Men bekannt wurde, betonte, dass er die Arbeit der königlichen Familie schätze und bewundere. »Ich habe die Königin bei mehreren Gelegenheiten getroffen, auch die Königinmutter und Prinz Charles«, erzählte er. »Und ich sehe und spüre einen echten, aufrichtigen Wunsch, der Öffentlichkeit zu dienen.«

Australien ist nicht das einzige Commonwealth-Land, das mit einer Änderung seiner Verfassung liebäugelt. Am 30. November 2021 wurde der Inselstaat Barbados in der Karibik eine Republik, auch in anderen Ländern der Region wächst die Kritik am britischen Königshaus.