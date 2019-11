Gandalf-Darsteller Ian McKellen will sich nicht mehr mit dem Brexit beschäftigen. "Neulich dachte ich: 'Wenn ich längst tot bin, werden sie noch immer keinen Brexit-Deal haben'", sagte der 80-jährige Brite der Nachrichtenagentur PA.

"Deshalb werde ich keine Meinung mehr dazu haben", sagte der aus "Herr der Ringe" bekannte Schauspieler. Er betrachte die Diskussion um einen Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union als Schachspiel, bei dem die Akteure keine Ahnung von den Figuren haben. "Ich habe mich emotional völlig aus der Debatte rausgenommen."

Vom 28. November an ist McKellen in deutschen Kinos an der Seite von Helen Mirren, 74, im Film "The Good Liar - Das alte Böse" zu sehen. Darin spielt er einen gealterten Trickbetrüger und Heiratsschwindler.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte angekündigt: Er werde das Land am 31. Oktober aus der EU führen - "komme, was wolle". Lieber wolle er "tot im Graben" liegen, anstatt eine Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen.

Doch er konnte seinen mit der EU nachverhandelten Brexit-Deal nicht rechtzeitig durch das Parlament bringen. So blieb ihm am Ende nichts anderes übrig, als doch widerwillig einen Verlängerungsantrag nach Brüssel zu schicken. Die Brexit-Frist wurde um bis zu drei Monate verlängert. Es war bereits die dritte Verschiebung.

Der EU-Austritt soll nun spätestens am 31. Januar erfolgen. Er ist aber auch eher möglich, wenn eine Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingt. Johnson sagte zuletzt, er befürchtete eine weitere Brexit-Verzögerung, wenn die Labour-Opposition bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 12. Dezember an die Regierung käme.