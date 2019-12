Er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Umweltschützer: In einem Interview hat "Vampire Diaries"-Darsteller Ian Somerhalder erzählt, warum ihm dieses Engagement so wichtig ist. "Mir geht es neben den Tieren und der Umwelt vor allem um eine unserer größten natürlichen Ressourcen: unsere Kinder", sagte der 40-Jährige der "Gala".

Es verblüffe ihn, dass Regierungen auf der ganzen Welt nicht mehr in die Entwicklung und Ausbildung von Kindern investierten. Für seinen Einsatz gibt es offenbar auch einen ganz persönlichen Grund. 2017 waren Somerhalder und die Schauspielerin Nikki Reed Eltern einer Tochter geworden. Vater zu sein, sei das "Tollste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist", sagte er. "Ich habe nun das große Ziel, meiner Tochter eine Welt zu hinterlassen, in der sie gut leben kann."

Für seine Frau äußerte Somerhalder große Bewunderung - und nicht nur für sie: "Ich finde, alle Mütter sind die größten Superheldinnen der Welt." Es gebe nichts, was mehr Stärke besitze als eine Mutter. "Ich bin mir sicher, dass wir in einer gerechteren und besseren Welt leben würden, wenn nur Frauen an der Macht wären", sagte er weiter.

Somerhalder ist vor allem für die Rolle des Damon Salvatore in der Serie "Vampire Diaries" bekannt, die er von 2009 bis 2017 spielte. Bei der neuen Netflix-Serie "V-Wars" war Somerhalder als Regisseur, Produzent und Schauspieler im Einsatz.