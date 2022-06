Spanischen Medien zufolge handelt es sich mutmaßlich um eine Einbrecherbande aus vier Albanern, einem Rumänen und einem Spanier.

PSG-Profi Verratti machte in Ronaldos Haus Urlaub

In Ronaldos Ferienhaus, das sich den Berichten zufolge in Sant Josep auf Ibiza befindet, war am Montag eingebrochen worden. Ronaldo hatte das Haus in der Zeit dem noch aktiven Fußballprofi Marco Verratti vom französischen Klub Paris Saint-Germain zur Verfügung gestellt. Verratti war mit seiner Familie zum Zeitpunkt der Tat aber nicht in dem Haus gewesen.