Kylie Jenner ist Teil des wegen seiner Selbstvermarktung legendären Kardashian-Clans. Im Juni 2021 lief die letzte Folge der Realityshow »Keeping Up with the Kardashians«. Die Serie machte die Familie weltberühmt und half Kylie Jenner und ihrer Halbschwester Kim Kardashian beim Aufbau ihrer Mode- und Kosmetikunternehmen. Allein auf Instagram hat Jenner mehr als 300 Millionen Follower. Der Beginn der zweiten Staffel »The Kardashians« ist für den 22. September angekündigt.