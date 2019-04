Der britische Schauspieler Idris Elba und seine Verlobte Sabrina Dhowre haben in Marokko geheiratet. Die britische "Vogue" zeigte Fotos der opulenten Zeremonie, die am 26. April im Luxushotel Ksar Char-Bagh in Marrakesch stattfand.

Die Braut habe ein Kleid der US-Modedesignerin Vera Wang getragen, der Bräutigam einen Entwurf des Briten Ozwald Boateng, hieß es. Bereits am Donnerstag hatte das Paar zu einem Dinner mit Freunden und Familie geladen. Am Samstag ist der "Vogue" zufolge im Mandarin Hotel eine Party ganz in Weiß geplant.

Das Paar hatte sich 2017 in Kanada kennengelernt. Im Februar 2018 hatte der 46-Jährige in einem Londoner Kino um die Hand des Models angehalten. Sein Film "Yardie", bei dem er Regie geführt hatte, sollte gezeigt werden. Spontan habe er sich entschlossen, Dhowre einen Antrag zu machen - "die nervenaufreibendste Angelegenheit überhaupt", sagte Elba später der Zeitschrift "People".

Ein Video der Antrags ging in den sozialen Netzwerken viral - Elba selbst hätte es laut eigenem Bekunden lieber privat gehalten.

Idris Elba wurde bekannt mit der Hauptrolle in der BBC-Fernsehserie "Luther". Für den "Golden Globe"-Gewinner ist es die dritte Ehe. Er war mit der dänischen Maskenbildnerin Hanne "Kim" Norgaard verheiratet, mit der er eine 17-jährige Tochter hat. Die zweite Ehe mit Anwältin Sonya Nicole Hamlin hielt nur einige Monate. Mit der Visagistin Naiyana Garth hat er einen vierjährigen Sohn.

Ihren Junggesellinnenabschied hatte Dhowre im März mit ihren engsten Freundinnen gefeiert. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie freimütig Fotos der gutgelaunten "Bride's Squad":