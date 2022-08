Elba wurde 1972 in London geboren. Sein Vater stammt aus Sierra Leone, seine Mutter aus Ghana. Schon in der Schule entdeckte Elba die Schauspielerei für sich. Doch weil er damit nach der Schule nicht gleich viel Geld verdiente, schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch: Er montierte Reifen, machte Telefonwerbung und schob Nachtschichten bei Ford.

Elba wanderte aus

Nach ersten Rollen im britischen Fernsehen entschied Elba dann in den Neunzigerjahren, sein Glück in den USA zu suchen. Doch in New York City lief es nicht von Anfang an glatt. Er habe sich einen Job als DJ und Türsteher eines Comedy Clubs gesucht und nebenbei Gras verkauft, verriet Elba zuletzt in der »Jess Cagle Show« . »Etwa vier Jahre lang ging alles sehr schnell den Bach runter«, sagte er: »In dieser Zeit habe ich eine Menge Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin.«