Nach zwei gescheiterten Ehen hatte Schauspieler Idris Elba offenbar eigentlich mit dem Thema Hochzeit abgeschlossen - bis er seine jetzige Ehefrau Sabrina Dhowre traf. Das erzählte der Schauspieler in einem Interview mit der "Vogue".

"Ich werde in diesem Jahr 47, war verheiratet und habe ein erfülltes Leben gelebt, bevor ich Sabrina überhaupt getroffen habe", sagte der Brite. "Wieder zu heiraten war nichts, was ich tun wollte."

Dass er seine Meinung änderte, liegt dem Artikel zufolge an einem Zusammentreffen in einer Jazzbar in Vancouver im Jahr 2017: Elba und Dhowre hätten Blickkontakt hergestellt und es sei "Liebe auf den ersten Blick" gewesen. "Wir sind buchstäblich unzertrennlich, seit wir uns getroffen haben", sagte Elba über die Beziehung mit dem Model.

Elba und Dhowre hatten Ende April in Marokko ihre Hochzeit mit einer opulenten Zeremonie gefeiert. Der "Golden Globe"-Gewinner Elba war zuvor mit der dänischen Maskenbildnerin Hanne "Kim" Norgaard verheiratet, mit der er eine 17-jährige Tochter hat. Die zweite Ehe mit Anwältin Sonya Nicole Hamlin hielt nur einige Monate. Mit der Visagistin Naiyana Garth hat er einen vierjährigen Sohn.