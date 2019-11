Inez Björg David wird verwechselt Seltsam vertraut

Schauspielerin Inez Björg David erlebt im Alltag immer wieder, dass fremde Menschen sie persönlich zu kennen glauben. "Sie fragen mich dann: 'Stammst du nicht auch von daher und bist da zur Schule gegangen oder hast du nicht dort studiert?'", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Es handle sich meist um Leute ihrer Generation, die zwischen 2003 und 2006 täglich die Serie "Verbotene Liebe" gesehen hätten.

David spielte darin Vanessa von Beyenbach. "Das war damals so präsent, dass viele Zuschauer denken, dass sie einen privat getroffen haben." Das sei aber nicht schlimm, es erinnere sie vielmehr daran, wie sie einmal angefangen habe, sagte sie.

David, 37, ist in Dänemark geboren. Nach ihrer Zeit bei "Verbotene Liebe" übernahm sie die Hauptrolle in der Telenovela "Sturm der Liebe", spielte in dem Kinofilm "Männerherzen" mit und in der Serie "Doc meets Dorf".