60 Minuten lang Liegestütze zu machen, ist auch mental eine Herausforderung. »Es ist eine so monotone Zahl – 3000«, sagte er. »Sie setzt sich in deinem Kopf fest.« Im Kopf teilte Stirling sich den Angaben zufolge die Stunde daher in Fünf-Minuten-Intervalle ein und feierte im Stillen jedes Mal, wenn er eine geschafft hatte: »Sobald ich die 30 erreicht hatte, dachte ich, dass es von da an nur noch bergab geht.«