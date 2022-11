Italienische Castingshow-Siegerin Singende Nonne verlässt ihren Orden

Jetzt hat Scuccia ihren Orden verlassen. »Es war ein Wandel in mir selbst«, sagte die 34-Jährige in der Talkshow »Verissima« des privaten Fernsehsenders Canale 5. Sie lebe jetzt in Spanien und arbeite als Kellnerin, erzählte die Sizilianerin in der am Samstag ausgestrahlten Sendung. »Aber ich lebe mit einem Lächeln.«