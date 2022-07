Ivana Trumps Kinder schwärmen von ihrer Mutter »Sie hatte Köpfchen, sie war schön und sie hatte Mut«

Donald Trump Junior erzählte den Berichten zufolge, wie das in der Praxis aussah: Als er noch ein kleines Kind gewesen sei, habe er sich in einem Fischrestaurant in den New Yorker Hamptons danebenbenommen. Seine Mutter habe ihn daraufhin mit auf die Toilette gezerrt und ihm gezeigt, »was osteuropäische Disziplin wirklich bedeutet«. Als es vorbei gewesen sei, habe die gebürtige Tschechin zu ihm gesagt: »Und wenn du weinst, kommen wir wieder hierher und machen das noch einmal.« Auf der anderen Seite habe sie in den letzten Jahren, in denen es viele Attacken gegen die Trumps gegeben habe, immer ein offenes Ohr gehabt und angeboten, er könne wieder bei ihr einziehen, so Donald Jr.