Ivana Trump ist nun im Alter von 73 gestorben. Auf YouTube gibt es noch einige Videos, die den Glamour der damaligen Zeit wiedergeben. Hier eine kleine Auswahl.

Die Musterwohnung im Trump-Tower

Ein Clip von 1983 zeigt die Architektur des Trump Towers an der Fifth Avenue. Moderator Bob Vila besichtigt zusammen mit dem Architekten Der Scutt das Bauwerk und trifft in Minute 2:08 auch auf Ivana Trump. Sie zeigt ihm die Musterwohnung und erläutert deren Sinn, obwohl angeblich 98 Prozent der Flächen vermietet sind. Sie weist stolz auf die vergoldete Wandbemalung im Vorzimmer hin, ein eisernes Gartentor vor einem weißen Baum, dahinter hellblauer Himmel. In den Achtzigern war noch einiges möglich! Auch Ivana fügt sich gut ein, mit trumpesquer Haartolle und in blauem Kostüm mit Glitzersteinen.